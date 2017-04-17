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BTHK Başkanı Bürüncük, Uluslararası Final Üniversitesi’ni ziyaret etti

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BTHK Başkanı Bürüncük, Uluslararası Final Üniversitesi’ni ziyaret etti
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, Uluslararası Final Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Bürüncük, Uluslararası Final Üniversitesi Kampusu’nu gezerek altyapı olanakları hakkında bilgi aldı. Bürüncük, ziyarette yaptığı konuşmada, üniversitenin oluşturduğu altyapı ve projelerle kısa zamanda başarılara imza atacak bir üniversite olduğunu gözlemlediğini dile getirdi. Öztoprak da konuşmasında, üniversite olarak eğitim alanındaki yenilikleri yakından takip ettiklerini ve öğrencilerine en güncel teknolojik olanakları sunduklarını vurguladı.

BÜRÜNCÜK: ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ BAŞARILARA İMZA ATACAK BİR ÜNİVERSİTE

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, Uluslararası Final Üniversitesi’ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, genç bir üniversite olan Uluslararası Final Üniversitesi’ni gezip görme, altyapı olanaklarını inceleme fırsatı bulduğunu belirterek, mevcut altyapı ve ileriye yönelik projelerle üniversitenin kısa zamana başarılara imza atacağına inanç belirtti. Rektör Öztoprak’ı çalışmalarından ötürü kutlayan Bürüncük, Öztoprak’ın tecrübeleri ve üniversitenin olanaklarının birleşmesiyle Uluslararası Final Üniversitesi’nin kaliteli eğitim veren bir üniversite olduğunu kaydetti.

ÖZTOPRAK: ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ALANINDAKİ TEKNOLOJİLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullay Y. Öztoprak, BTHK Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük’le gerçekleştirdiği görüşmede, teknolojik gelişmelerin hızla arttığı dünyaya ayak uydurmak ve yenilikleri yakalamak yanında, bilgi teknolojileri alanında denetimi sağlamak açısından önemli bir kurum olan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun varlığının ülkemiz açısından değerli olduğuna dikkat çekti. Yüksek öğretim alanında yenilikleri yakından takip eden, öğrencilerine en güncel teknolojik olanakları sunmak için gayret içinde olan Uluslararası Final Üniversitesi’nin BTHK’nın bilgi birikimi ve işbirliğine her zaman ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Öztoprak, devletimizin önemli kuruluşlarından biri olan BTHK ile işbirliği içerisinde olmaya hazır olduklarını kaydetti.

 

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