BTHK ile TBD arasındaki protokol imzalandı... Arıklı: "Ciddi katkı olacak"

KKTC'de bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve güvenli internet kullanımı konularında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole BTHK Başkanı Kadri Bürüncük ile TBD Yönetim Kurulu Genel Başkanı Rahmi Aktepe imza koydu.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile Türkiye Bilişim Derneği (TBD) arasında KKTC'de bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve güvenli internet kullanımı konularında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole BTHK Başkanı Kadri Bürüncük ile TBD Yönetim Kurulu Genel Başkanı Rahmi Aktepe imza koydu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, imza töreninden konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti’nin teknolojiyi ve çağı yakalama konusundaki çalışmalarını gördükçe, bunda gurur duyduklarını söyledi.

Arıklı, “Bilişim teknolojisi çok önemli. TBD’nin bilgi ve birikimleri bizim için çok önemli. BTHK bizim en önemli kuruluşlarımızdan bir tanesi. Bilişim Derneği ile BTHK arasındaki protokol bize ciddi şekilde katkı yapacaktır” dedi.

TBD’nin KKTC’de temsilcilik açması ve daha sonra da dernekleşmek suretiyle faaliyet göstermesinin en büyük arzusu olduğunu ifade eden Arıklı, “Bu konuda da şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 17-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Kamu-BİB’25 ve BİMY’29 Bütünleşik Etkinliği çerçevesinde imzalanan protokol, KKTC’nin bilişim teknolojilerinden etkin ve verimli bir şekilde yararlanması ve bundan katma değer elde etmesini amaçlıyor.

Protokol ayrıca siber güvenlik, sosyal medyanın doğru ve etik kullanımı, siber zorbalığa karşı farkındalığın arttırılmasına yönelik eğitim, bilgilendirme, yarışma ve benzeri çalışmalar yapmayı hedefliyor.