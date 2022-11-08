BTHK tarafından açılan 4G/5G ihalesi yetkilendirme belgesi verildi

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından açılan 4.5/5G ihalesini kazanan Kuzey Kıbrıs Turkcell’e yetkilendirme belgesi düzenlenen törenle verildi.

Tören, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu binasında yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, 4.5/5G ihalesi için özverili bir şekilde uzun bir zamandır çalışıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Bürüncük, 10 ay sonra 4G hizmetlerinin başlanmasının planlandığını da kaydetti.

Bürüncük, iletişimin önemli bir ayağı olan mobil haberleşmenin bu ihale sonucunda layık olduğu hıza erişeceğini ve sektörlere de pozitif yansıyacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de, ihale ile birçok alanda birçok yeniliğin ileriye taşınacağını kaydetti.

4G ile birlikte 5G lisansının da verildiğini belirten Küçüközdemir, ileride belirsizlik olmaması ve sıkıntı yaşanmaması adına ihalenin birlikte yapıldığını, 4-5 yıl içerisinde 5G’nin de hayata geçeceğini anlattı.

Maliye Bakanı Alişan Şan ise, çağın bilgi ile teknoloji çağı olduğunu ve bunların etkin şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.

“Teknoloji tüm alanlarda etkin kullanılmalı” diyen Şan, bilgi ile teknoloji sayesinde denetimlerde kolaylık sağlanacağını ve daha uygun yaşam koşulları sunulacağını kaydetti.

İhale süreci ile ilgili eleştiriler geldiğini anımsatan Şan, bu teknolojinin 9 yıl beklendiğini, acele edildiğinin söylendiğini, ancak bunun haksız bir eleştiri olduğunu kaydetti ve rekabetçi koşullar adına önemini vurguladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, ihalenin büyük bir emeğin mahsulü olduğunu ve maliyeye katkı da sağlanmış olacağını ifade etti.

Arıklı, dünyanın birçok ülkesinde 5G’ye geçildiğini, KKTC’de ise 4.5 G’ye yeni geçildiğini anlattı. Arıklı, ihalenin hedeflerinden biri olduğunu anımsatarak, büyük bir gayretle birçok engelleme çalışmalarına rağmen ihalenin başarı ile sonuçlandığını söyledi.

4.5G’nin 5, 6 ay içerisinde topluma kazandırılacağını belirten Arıklı, 5G için de 4-5 yıl bekleme lüksünün olmadığını, KKCELL’in bunu daha önce sonuçlandırma kapasitesinin bulunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından da yetkilendirme belgesinin takdimi yapıldı.BRT