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BTHK Yeni Hizmet Binasına Taşınıyor

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BTHK Yeni Hizmet Binasına Taşınıyor
BTHK Yeni Hizmet Binasına Taşınıyor

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Lefkoşa Aydemet bölgesindeki yeni binasına taşınıyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, binanın Köşklüçiftlik’ten, Aydemet, Lefkoşa bölgesindeki yeni hizmet binasına taşınacağı, 14 Şubat Pazartesi sabahı itibariyle artık sadece yeni adresinde hizmet vereceği kaydedildi.  

Daha fazla bilgi almak isteyenler; (+90) 392 600 9000 numaralı telefondan kuruma ulaşabilir.

Kurumun yeni adresi; Rauf Raif Denktaş Caddesi, Aydemet/Lefkoşa, (Polis Okulu Müdürlüğü karşısı) olarak bildirildi.

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