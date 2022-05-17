BTHK:Bilişim ve telekomünikasyon hizmetleri için emek harcayan çalışanların gününü kutluyoruz

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, (BTHK), bilişim ve telekomünikasyon hizmetlerinin kesintisiz olarak halka ulaşması için emek harcayan tüm sektör çalışanlarının 17 Mayıs Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’nü kutladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, kuruluşundan itibaren ülkenin bilgi teknolojileri ve haberleşme ile ilgili, gerek yasal gerekse fiziki altyapısının oluşturulmasında önemli paya sahip Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu için bugünün ayrı bir önem sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, sorumluğu altına giren konularda halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmetin sunulması için çalışmalarını sürdürmektedir.” denildi.

Açıklamada, bilişim teknolojileri ve haberleşme kapsamına giren konularda eğitim, mevzuat çalışmaları, ihaleler, araştırma geliştirme ile izleme ve denetlemenin yanı sıra, kalite yönetim sistemleri, siber güvenlik, yayın sistemleri ve ölçümler olmak üzere pek çok alanda faaliyet yürüten BTHK’nin , kurumun yeni binasının tamamlanmasının ardından teknik altyapısının geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğüne yer verildi.

Açıklamada, “BTHK, son olarak WiFi hizmetinin daha hızlı verilebilmesi için 5 GHz bandında yaşanan sıkışıklığı gidermek adına geçici olarak 60 GHz bandının kullanımına izin vermiştir. Ancak kurumumuz, daha kalıcı olan fiber altyapısının geliştirilmesi ile ilgili ulusal politikanın belirlenmesinde ve son aşamasına gelinen 4.5/5G ihalesi konularında önemli görev üstlenmektedir. Bunun yanı sıra bilişim konusunda pek çok alanda yasaların verdiği yetki çerçevesinde hem düzenleyici hem de denetleyici olarak sektörün daha da gelişmesi için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. “ ifadelerine yer verildi.