BTHK’da Düzenlenen Törenle Telsim’e 4 G/ 5G Yetkilendirme Belgesi Verildi

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK) Telsim’e 4 G/ 5G için yetkilendirme belgesi verdi.

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu’nda düzenlenen törende konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 4 G’nin kalıcı bir nokta olmayacağını, 6 ay içinde 5 G’ye geçmek zorunda olduklarını kaydederek, “Çağ ‘5 G’ diyor. Çin 6 G’yi deniyor. Biz hala Afrika’nın birkaç ülkesiyle birlikte 3 G’yi kullanmaya devam edemezdik” dedi.

Ulaştırma Bakanlığı olarak kararlı bir tavır sergilediklerini söyleyen Arıklı,” Bize dışardan yapılan baskılara, tehditlere pabuç bırakmamalıydık. Bu ihaleyi gerçekleştirmek zorundaydık, bunu başardık” dedi.

2023’ün projeleri arasında “evden eve fiber optik” teknolojisi olduğunu kaydeden Arıklı, Gönyeli’yi pilot bölge olarak belirlediklerini, bu teknolojiyi ilk önce burada sonra da diğer bölgelerde uygulayacaklarını belirtti.

Törende Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Maliye Bakanı Alişan Şan da konuşma yaptı.

İlk sözü alan Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, 4 G/ 5 G’nin ilk ihalesinde bir operatörün yetkilendirme aldığını anımsatarak, 272 Megahertzlik yeni ek frekans ihalesinin 27 Aralık’ta sonuçlandığını, ihalenin 222 Megahertzlik kısmının Telsim tarafından alındığını kaydetti.

17 milyon 791 bin 177 Dolara bağlanan ihalenin seçilen ödeme yöntemine göre yaklaşık 30 ile 40 milyon dolar arasında bir ödemeyle gerçekleşeceğini belirten Bürüncük, bu sürecin özellikle Maliye Bakanı Alişan Şan ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın gösterdiği siyasi kararlıkla sonuca vardığını söyledi.

Geciken bu teknolojinin ülkenin her yerine hızlı şekilde ulaşması konusunda hassasiyetleri olduğunu vurgulayan Kadri Bürüncük, 4 G’nin güncel versiyonu olarak hizmete girecek 4,5 G’nin 2 yıl içinde ülkenin yüzde 60’ını, üç yıl içinde de yüzde 95’ini kapsamasını hedeflediklerini belirtti.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Vodafone’un küresel deneyiminin Kuzey Kıbrıs’a taşınacağını, Vodafone olarak 14 ülkede 5 G, 21 ülkede de 4 G ve 4.5 G hizmeti verdiklerini belirtti.

Vodafone grubunun bir parçası olarak KKTC’ye 140 milyon dolar yatırım yaptıklarını, frekans ihalesinin ülkeye yaptıkları ikinci en büyük yatırım olduğunu söyleyen Tüz, Kuzey Kıbrıs’ta her haneye 4.5 G hizmetini sunmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Sefer Tüz, “İhalenin ardından atılması gereken en önemli adım fiber optik alt yapısının yaygınlaştırılması olacak” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın ilk GSM operatörü olarak ülkeyi dijitalleşmede hak ettiği yere getirmek için paydaşlarla birlikte çalışmaya ve yatırımlara devam edeceklerini kaydeden Tüz, 2020’de olduğu gibi 2021’de de bilgi ve iletişim teknoloji sektöründe en çok vergi veren firma olduklarını, Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından “Vergi Onur Ödülü”ne layık görüldüklerini söyledi.

Maliye Bakanı Alişan Şan ise, kısa süre önce 4 G/ 5G ihalesinin bir kısmının tamamlandığını, bu ihalenin gönüllerinde yarım kalan bir tarafı olduğunu, bugün onu tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

2023 bütçesinin teknolojiye erişimin önemi konusundaki farkındalıkla hazırlandığını da belirten Şan, bazı şeyleri el yordamıyla denetlemenin ve icra etmenin mümkün olmadığını, bilgiye, teknolojiye ve iletişime büyük ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Maliye Bakanı Şan, iki mobil şirketinin kısa süre içinde bu alandaki faaliyetlerine başlayacaklarını söyleyerek, 4 G/5 G’nin vatandaşların da özel sektörün de önünü açacağını dile getirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 4 G/ 5G ihalesi konusunda fırtınalı bir süreç yaşandığını, iki operatörle Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasında ciddi krizler, restleşmeler, gel-gitler olduğunu belirterek, sürecin bu şekilde sona ermesinin herkesi mutlu ettiğini belirtti.

Bu yılki bütçe açığının 13 milyar olduğunu, ek kaynaklarla halka yüklenmeden, zam yapmadan bu bütçe açığını kapamak durumunda olduklarını söyleyen Arıklı, devletin 4 G/5 G ihalesinden ciddi bir gelir elde ettiğini, ilk taksitin toplamda 200-250 milyon civarında olduğunu kaydetti.

Arıklı, 4 G’nin kalıcı bir nokta olmayacağını, 6 ay içinde 5 G’ye geçmek zorunda olduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

“Çağ ‘5 G’ diyor. Çin, 6 G’yi deniyor. Biz hala Afrika’nın birkaç ülkesiyle birlikte 3 G’yi kullanmaya devam edemezdik. Ulaştırma Bakanlığı olarak kararlı bir tavır sergilemeliydik. Bize dışardan yapılan baskılara, tehditlere pabuç bırakmamalıydık. Bu ihaleyi gerçekleştirmek zorundaydık, bunu başardık. ‘Bilgi adası’ diyeceksiniz, turizme ve yükseköğrenime dayalı bir sektörü ayakta tutacaksınız ama en geri iletişim jenerasyonunda, 3 G’de çakılı kalacaksınız… Biz bunu kafaya koyduk, ‘ne olursa olsun yıl sonuna kadar bu ihaleyi bitireceğiz’ dedik. Hükümet içinde de ciddi sıkıntılarımız oldu. Aştık….Önemli olan bu işin meyvesi.. O meyveyi aldık”

2023’ün projeleri arasında “evden eve fiber optik” teknolojisi olduğunu kaydeden Bakan Arıklı, Gönyeli’yi pilot bölge olarak belirlediklerini, bu teknolojiyi ilk önce burada sonra da diğer bölgelerde uygulayacaklarını belirtti.

Telsim Vodafone yöneticilerinin, Telsim çalışanlarının ve bürokratların da katıldığı, konuşmaların yapıldığı tören Telsim’e yetkilendirme belgesi verilmesi ve anı fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı.