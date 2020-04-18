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BTHK'dan Cihaz Süresi Açıklaması!

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BTHK'dan Cihaz Süresi Açıklaması!
BTHK'dan Cihaz Süresi Açıklaması!

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, MCKS sisteminde 90 (doksan) aktif gün olarak verilen kayıt yapılmamış cihaz kullanım süresinin dolup dolmadığına bakılmaksızın, kayıt bekleyen tüm cihazların iletişime kapatılmadan son kayıt yapabilecekleri tarihin 31 Mayıs’a  kadar uzatıldığını duyurdu.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, kararın Korona Virüs salgını kapsamında MCKS kayıt merkezinde oluşması muhtemel yoğunlukları asgari seviyeye indirgemek için alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu salgının devam etmesi nedeniyle 30 Nisan tarihinden sonra kayıt işlemlerinin zamana yayılması ve oluşabilecek problemlerin önüne geçebilmek amacıyla kayıt yapılmamış cihaz kullanım süresinin dolup dolmadığına bakılmaksızın, kayıt bekleyen tüm cihazların iletişime kapatılmadan son kayıt yapabilecekleri tarihin 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, konu ile ilgili sorular için (0) 392 444 28 45 numaralı telefondan çağrı merkezine ulaşılabileceği  belirtildi.

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