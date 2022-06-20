BTM 2'de İlk Devrenin Liderleri Gayretköy, Yeşiltepe, Ağırdağ, Aslanköy, Pile, SFC Boğaziçi ve Kaplıca Karadeniz..!

İktisatbank BTM 2.Lig 1.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 1.Grup Puan Tablosu
|1.
|Gayretköy
|5
|4
|1
|0
|13
|4
|9
|13
|2.
|Akçay
|5
|3
|1
|1
|10
|4
|6
|10
|3.
|Gaziveren
|5
|2
|2
|1
|8
|5
|3
|8
|4.
|Yedidalga Aksu
|5
|2
|2
|1
|6
|6
|0
|8
|5.
|Poy Rent a Car Yeşilyurt
|5
|1
|0
|4
|6
|14
|-8
|3
|6.
|Zümrütköy
|5
|0
|0
|5
|3
|13
|-10
|0
İktisatbank BTM 2.Lig 2.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 2.Grup Puan Tablosu
|1.
|Yeşiltepe Ilgaz
|5
|4
|0
|1
|15
|6
|9
|12
|2.
|Mevlevi
|5
|3
|1
|1
|11
|8
|3
|10
|3.
|Yeşil Harnıp Kozanköy
|5
|2
|3
|0
|12
|6
|6
|9
|4.
|Kalkanlı
|5
|2
|1
|2
|12
|10
|2
|7
|5.
|Çamlıbel
|5
|1
|1
|3
|6
|13
|-7
|4
|6.
|Akdeniz
|5
|0
|0
|5
|2
|15
|-13
|0
İktisatbank BTM 2.Lig 3.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 3.Grup Puan Tablosu
|1.
|Ağırdağ Boğaz
|5
|4
|1
|0
|19
|2
|17
|13
|2.
|Pınarbaşı
|5
|3
|1
|1
|5
|4
|1
|10
|3.
|Bahçeli
|5
|2
|1
|2
|8
|5
|3
|7
|4.
|Şirinevler
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5.
|Alayköy
|5
|1
|1
|3
|6
|9
|-3
|4
|6.
|Serhatköy
|5
|0
|1
|4
|3
|22
|-19
|1
İktisatbank BTM 2.Lig 4.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 4.Grup Puan Tablosu
|1.
|Aslanköy
|5
|4
|1
|0
|10
|3
|7
|13
|2.
|Kırıkkale
|5
|3
|1
|1
|12
|4
|8
|10
|3.
|Yeniceköy
|5
|2
|2
|1
|9
|5
|4
|8
|4.
|Pergama
|5
|2
|0
|3
|6
|10
|-4
|6
|5.
|Gaziköy
|5
|1
|2
|2
|6
|6
|0
|5
|6.
|Akıncılar
|5
|0
|0
|5
|0
|15
|-15
|0
İktisatbank BTM 2.Lig 5.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 5.Grup Puan Tablosu
|1.
|Pile
|5
|4
|0
|1
|11
|7
|4
|12
|2.
|Korkuteli
|5
|3
|1
|1
|13
|9
|4
|10
|3.
|Çayönü
|5
|2
|3
|0
|10
|4
|6
|9
|4.
|Tuzla
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5.
|Güvercinlik
|5
|1
|0
|4
|9
|16
|-7
|3
|6.
|Yenişehir
|5
|0
|2
|3
|7
|13
|-6
|2
İktisatbank BTM 2.Lig 6.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 6.Grup Puan Tablosu
|1.
|SFC Boğaziçi
|5
|3
|2
|0
|13
|5
|8
|11
|2.
|Ötüken
|5
|3
|1
|1
|14
|6
|8
|10
|3.
|Tatlısu Seracılar
|5
|3
|1
|1
|9
|7
|2
|10
|4.
|Autorite Civisil
|5
|2
|1
|2
|16
|11
|5
|7
|5.
|Mutluyaka
|4
|0
|1
|3
|6
|11
|-5
|1
|6.
|Alaniçi
|4
|0
|0
|4
|3
|21
|-18
|0
İktisatbank BTM 2.Lig 7.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 7.Grup Puan Tablosu
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.