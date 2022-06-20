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BTM 2'de İlk Devrenin Liderleri Gayretköy, Yeşiltepe, Ağırdağ, Aslanköy, Pile, SFC Boğaziçi ve Kaplıca Karadeniz..!

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BTM 2.ligde 5.hafta karşılaşmaları oynanırken ilk devre tamamlanmış oldu. 13 puan toplayan Gayretköy, Ağırdağ Boğaz ve Aslanköy en fazla puan toplayan ekipler oldular.
BTM 2'de İlk Devrenin Liderleri Gayretköy, Yeşiltepe, Ağırdağ, Aslanköy, Pile, SFC Boğaziçi ve Kaplıca Karadeniz..!

İktisatbank BTM 2.Lig 1.Grup


Zümrütköy

0 - 1


Yedidalga Aksu


Gayretköy

3 - 1


Poy Rent a Car Yeşilyurt


Akçay

3 - 1


Gaziveren

 

İktisatbank BTM 2.Lig 1.Grup Puan Tablosu

  
1.Gayretköy5410134913
2.Akçay 5311104610
3.Gaziveren 52218538
4.Yedidalga Aksu 52216608
5.Poy Rent a Car Yeşilyurt 5104614-83
6.Zümrütköy 5005313-100


İktisatbank BTM 2.Lig 2.Grup


Yeşiltepe Ilgaz

2 - 1


Mevlevi


Kalkanlı

2 - 2


Yeşil Harnıp Kozanköy


Akdeniz

1 - 4


Çamlıbel

 

İktisatbank BTM 2.Lig 2.Grup Puan Tablosu

  
1.Yeşiltepe Ilgaz 5401156912
2.Mevlevi 5311118310
3.Yeşil Harnıp Kozanköy 523012669
4.Kalkanlı 5212121027
5.Çamlıbel 5113613-74
6.Akdeniz 5005215-130


İktisatbank BTM 2.Lig 3.Grup


Pınarbaşı

0 - 3


Şirinevler


Ağırdağ Boğaz

4 - 1


Bahçeli


Alayköy

3 - 2


Serhatköy

 

İktisatbank BTM 2.Lig 3.Grup Puan Tablosu

  
1.Ağırdağ Boğaz 54101921713
2.Pınarbaşı 531154110
3.Bahçeli 52128537
4.Şirinevler 52126517
5.Alayköy 511369-34
6.Serhatköy 5014322-191

 


İktisatbank BTM 2.Lig 4.Grup


Pergama

2 - 0


Gaziköy


Yeniceköy

1 - 2


Kırıkkale

 

İktisatbank BTM 2.Lig 4.Grup Puan Tablosu

  
1.Aslanköy 5410103713
2.Kırıkkale 5311124810
3.Yeniceköy 52219548
4.Pergama5203610-46
5.Gaziköy 51226605
6.Akıncılar 5005015-150



İktisatbank BTM 2.Lig 5.Grup


Yenişehir

1 - 1


Çayönü


Tuzla

1 - 2


Pile


Korkuteli

5 - 3


Güvercinlik

 

İktisatbank BTM 2.Lig 5.Grup Puan Tablosu

  
1.Pile 5401117412
2.Korkuteli 5311139410
3.Çayönü523010469
4.Tuzla 512256-15
5.Güvercinlik5104916-73
6.Yenişehir 5023713-62


İktisatbank BTM 2.Lig 6.Grup


Autorite Civisil

2 - 3


Tatlısu Seracılar


Alaniçi

1 - 5


Ötüken


SFC Boğaziçi

2 - 1


Mutluyaka

 

İktisatbank BTM 2.Lig 6.Grup Puan Tablosu

  
1.SFC Boğaziçi 5320135811
2.Ötüken 5311146810
3.Tatlısu Seracılar 531197210
4.Autorite Civisil 5212161157
5.Mutluyaka 4013611-51
6.Alaniçi 4004321-180


İktisatbank BTM 2.Lig 7.Grup


Kaplıca Karadeniz 61

3 - 0


Ardahan


Ergazi

2 - 2


Bafra


Dipkarpaz

1 - 1


Yarköy

 

İktisatbank BTM 2.Lig 7.Grup Puan Tablosu

  
1.Kaplıca Karadeniz 61 5320137611
2.Ergazi 5230191189
3.Dipkarpaz 522111748
4.Yarköy52216608
5.Bafra 5113812-44
6.Ardahan 5005418-140
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