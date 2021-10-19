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BTM Liginin başlaması zor

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BTM Liginin başlaması zor
BTM Liginin başlaması zor

KTFF başkanı Hasan Sertoğlu BTM hakkında açıklamalarda bulundu ve bu ortamda BTM liglerinin başlamasının zor olduğunu ifade ederek BTM Kulüplerini toplantıya çağırdı Sertoğlu’nun açıklaması şöyle; “Uzunca bir süredir Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) ile ilgili devam eden ve bir türlü çözülemeyen hakem ücretlerinin ödenememesi ile alakalı sorun gün geçtikçe içinden çıkılamaz bir hale gelmiştir.

Dönemin Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’ın BTM hakem ücretlerinin ödendiği yönündeki beyanatının üzerinden 2 yıllık bir zaman geçmesine rağmen bu paranın halen ödenmemiş olması hakem arkadaşların BTM maçlarına çıkmama yönünde karar almasına yol açmıştır.

Yaklaşık 70 köyümüzü ilgilendiren bu sorundan dolayı hem bu köylerimiz hem de hakemlerimiz ciddi anlamda büyük mağduriyet yaşamaktadır. BTM Ligleri ile ilgili olarak köylerimiz hazırlıklarına başlamasına rağmen sorun henüz ortadan kalkmamıştır.

Söz konusu ortamda da BTM Ligleri’nin başlaması çok zor görünmektedir.

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