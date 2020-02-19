  • BIST 119.034
  • Altın 313,697
  • Dolar 6,0798
  • Euro 6,5588
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

BTM’de kuralar çekiliyor

» »
KTFF tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi’nde fikstür 24 Şubat 2020 Pazartesi günü çekilecek.
BTM’de kuralar çekiliyor

KTFF tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi’nde fikstür 24 Şubat 2020 Pazartesi günü çekilecek.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’ndaki fikstür çekimi saat 15.00’te başlayacak. BTM 2.Ligi’ne başvuru yapan 42 takımın katılacağı fikstür çekiminin ardından maç programları netleşecek.  KTFF BTM Kurulu fikstür çekimine katılacak olan takımların maçlarını oynayacağı statları da 21 Şubat 2020 Cuma gününe kadar KTFF’ye bildirmesini istedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zorlu Maç UKÜ’nün..! (29-26)13 Şubat 2020 Perşembe 19:43
  • Masa Tenisinde Yıldızlar Ligi Başladı..!11 Şubat 2020 Salı 19:55
  • Kartingde ikinci dönem..!10 Şubat 2020 Pazartesi 19:19
  • Yeşilada ve Akkuş Türkiye’de Yarışacak..!05 Şubat 2020 Çarşamba 20:09
  • Decomar Turnuvası Yapılıyor..!05 Şubat 2020 Çarşamba 20:08
  • Bisikletle 8 Yıldır Dünyayı Turlayan Türk, Guınness'i Hedefliyor31 Ocak 2020 Cuma 12:52
  • Şampiyon Erenköy ve Polatpaşa İlkokulu..!30 Ocak 2020 Perşembe 19:47
  • Oscar Ödülleri Verildi..!29 Ocak 2020 Çarşamba 19:31
  • Erteleme Maçları Oynandı..!29 Ocak 2020 Çarşamba 19:30
  • Veteranlarımız Uluslararası Maçlarda..!29 Ocak 2020 Çarşamba 19:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti