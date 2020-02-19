BTM’de kuralar çekiliyor

KTFF tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi’nde fikstür 24 Şubat 2020 Pazartesi günü çekilecek.
KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’ndaki fikstür çekimi saat 15.00’te başlayacak. BTM 2.Ligi’ne başvuru yapan 42 takımın katılacağı fikstür çekiminin ardından maç programları netleşecek. KTFF BTM Kurulu fikstür çekimine katılacak olan takımların maçlarını oynayacağı statları da 21 Şubat 2020 Cuma gününe kadar KTFF’ye bildirmesini istedi.
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