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BTP Başkanı Haydar Baş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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BTP Başkanı Haydar Baş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
BTP Başkanı Haydar Baş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon'da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Trabzon'un Akçaabat ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs testi pozitif çıkınca dün Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 73 yaşındaki siyasetçi, bu sabah saatlerinde vefat etti.

Haydar Baş kimdir?

Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon’da tamamlamasının ardından 1970 senesinde, Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını Bakü Devlet Üniversitesi’nde tamamlayan Baş, bu üniversitede göreve başladı. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek 'Profesörlük' unvanını da aynı üniversiteden alan Baş, Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Genel Başkanı'ydı.

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