BTP Liderinden Kurban Bayramı Mesajı...

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Kurban bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında İslam dünyasının için bulunduğu duruma dikkati çeken BTP lideri, gerçek bayramın Milli Ekonomi Modeli’nin uygulandığı BTP iktidarında yaşanacağını belirtti.

İşte BTP liderinin Kurban Bayramı mesajı...

Kurban bayramına erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. Yüce milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban bayramı mübarek olsun.

Ne yazık ki İslam dünyası bir bayrama daha buruk giriyor. Libya’dan Gazze’ye, Suriye’den Afganistan’a kadar Müslümanlar zulüm ve baskı altında.

Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) sahipleri türlü oyunlarla Ortadoğu’yu Müslümanlara mezar kendilerine vatan yapmanın hesabı içinde. Planlarından hiç geri adım atmadılar.

İşte son haftalarda Afganistan’da yaşananlar… Her gün binlerce Afgan genç doğu sınırımızdan kaçak giriş yaparken bir yandan da Türk askerinin herkesin çıktığı bu ülkede görevlendirilmek istenmesini BOP’un yeni bir safhasının hayata geçirilmesi olarak değerlendiriyoruz.

Ülkemizi yönetenlerin ulusal güvenliğimiz açısından büyük sıkıntılar doğuracak yeni Afgan göçüne karşı sessiz kalmaları ve hatta göz yummaları da manidardır.

Kurban bayramının hem ülkemiz hem de topyekun İslam dünyası üzerindeki sorunları ortadan kaldıracak adımların atılmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi yüzünden Hac ibadetine getirilen kısıtlama nedeniyle vatandaşlarımız kutsal topraklara gidemedi.

İnşallah alınacak tedbirlerle birlikte hayat normale döner ve kutsal topraklar hac görevini yerine getirmek için bekleyen vatandaşlarımıza açılır.

Milletimiz bayramı bayram gibi kutlamayı hak etmektedir. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz şartlar bunu mümkün kılmamaktadır. Başta ekonomik sıkıntılar olmak üzere birçok sorun hepimizi derinden etkilemektedir.

Milletin gerçek anlamda bayramı ancak ve ancak özüne dönmesiyle mümkündür.

Bunun da yolu ülkemizin öz kaynaklarını yabancılara değil millet – devlet menfaatlerine tahsis edecek olan Milli Ekonomi Modeli ile mümkündür. Parti programımız olan Milli Ekonomi Modeli milletimizin ve tüm insanlığın tek kurtuluş reçetesidir.

Bu vesile ile Milli Ekonomi Modeli’nin sahibi merhum genel başkanımız Prof.Dr.Haydar Baş’ı da rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz.

Haydar Baş, “Dini bütünlüğümüz dini bütünlüğümüz, milli bütünlüğümüz dini bütünlüğümüzdür”der ve “Milli bayramlarını kutlamayanlar dini bayramlarını da kutlamayazlar” diye ilave ederdi.

Merhum genel başkanımızın da her fırsatta ifade ettiği gibi bize dini bayramlarımızı kutlayacak, ibadetlerimizi özgürce yerine getirebileceğimiz bir vatan emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz.

Bu vesile ile tekraren ifade edelim; milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban bayramı mübarek olsun.