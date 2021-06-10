BTS çılgınlığı McDonald’s şubelerini kapattırdı

McDonald’s K-pop grubu BTS menüsünü toplam 49 ülkede satışa çıkarmıştı.
Endonezya’da menünün aşırı ilgi görmesi üzerine kaosla başa çıkamayan bazı şubeler kapatıldı.
Başkent Cakarta’da 32, Semarang kentinde altı şube havlu attı.
Yüzlerce insanın internetten sipariş vermesi nedeniyle şubzler kuryelerle lebalep doldu.
Bütün bu gürültünün 10 nugget, patates kızartması, kola ve iki sostan oluşan bir menü için koptuğuna inanmak BTS grubuna aşina olmayanlar için güç.
BTS son single’ı ‘Butter’la birden fazla dünya rekoru kırmış, milyonlarca fanatik hayranı bulunan bir K-Pop grubu.
McDonald’s ise telaşa mahal olmadığını belirterek menünün önümüzdeki ay sonuna kadar satışta olacağı bilgisiyle hayranların gönüllerine su serpti.
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