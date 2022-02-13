Bu 3 Şey Genç Yaşta Öğrenme Yeteneğini Köreltiyor!

Genç yaşta unutkan olmayı kimse istemez. Hele ki öğrenme yeteneğini de köreltiyorsa. Fakat bu yiyecekleri yemeden durmak imkansız gibi. Sofradan kaldıramadığımız bazı yiyeceklerle birlikte hafızamızı farkında olmadan köreltiyoruz. Peki, bunlar hangi yiyecekler ? İşte hafıza bitiren 3 yiyecek.

1. ŞEKER

Şekerli yiyecekler hafızanın en güçlü düşmanı. Şekerli ürünler öğrenme güçlüğüne ve unutkanlığa neden oluyor. Bu durum hafızayı her geçen gün zayıflatıyor.

2. FAST-FOOD VE KIZARMIŞ BESİNLER

Birçok araştırma sonucu kızartılmış ürünlerin beyinde hasarlara yol açtığını kanıtlar niteliğinde. Bu yüzden fast-food ürünler de hafıza düşmanı yiyecekler arasında yer alıyor.

3. TUZ

Tuzla ilgili uzmanlar sık sık uyarıyor. Kalpten beyne kadar zararlı olan tuz hafızayı ve düşünme yeteneğini de olumsuz etkiliyor.