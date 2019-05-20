Bu 5 alışkanlık erkekleri cinsellikten soğutuyor

Partnerinizin elbetteki her isteğini karşılamak ve memnun etmek mümkün değil. Ancak yatakta zamanla partnerinizin isteklerini tanıyarak istemediği alışkanlıklarınızı geride bırakmanız gerekiyor. Özellikle erkeklerin cinsellikte soğuduğu bazı durumlar var ki farkında olmadan bir çok kadın bunları yapıyor. İşte erkekleri cinsellikten soğutan o davranışlar...

SÜREKLİ NEGATİF DAVRANMAYIN!

Partnerinizin yanında sürekli olarak bir şeylerden bıkkın davranışlar ve olumsuz düşüncelerden konuşmak partnerinizi sıkıp sizden uzaklaştırabilir. Erkekler düz mantıktır. Sürekli olarak olumsuz veya herhangi bir durumda negatif olmak erkekleri iten davranışlardır. Siz ne kadar pozitif olursanız ilgi o kadar üzerinize çıkar.

KLİŞESEŞMİŞ KISKANDIRMA TAKTİĞİ

Siz her ne kadar partnerinizi bir başkasıyla veya istemediği bir şeyi yaparak kıskandırmaya çalışsanız da bu durun partnerinizi siz farkında olmadan daha da soğumasına neden olmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Ancak bu durumu tam tersine çevirmek için onun özel ve tek olduğunu hissettirin. Partnerinizi kıskandırmak yerine bu yöntem onu size daha çok bağlayacaktır.

BAŞKA KADINLARI TAKLİT ETMEYİN!

Partnerinizin filmlerde veya herhangi bir dergide beğendiği manken veya aktristlerin davranışlarını veya hobileri üzerinize alınmayın. Bir başkası gibi davranmaktan vazgeçin. Bir yerde bir başkasını örnek aldığınız davranışlar üzerinizde eğreti duracaktır. Partneriniz sizi siz olduğunuz için sevdi siz bir başkası gibi davrandığınız an sizden uzaklaşabilir.