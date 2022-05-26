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Bu adalara taşınanlara 1 milyon TL ödenecek: Tek bir şart var

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İskoçya hükümeti, nüfusları az olan 8 adayı canlandırmak için harekete geçti. Hükümet, adalara taşınmayı teşvik etmek için burada yaşamak isteyenlere yaklaşık 1 milyon TL ödeneceğini açıkladı. Ancak tek bir şart var...
Bu adalara taşınanlara 1 milyon TL ödenecek: Tek bir şart var

İskoç hükümeti, uzak adalara taşınmayı kabul edenlere 50 bin sterlin yani yaklaşık 1 milyon 32 bin TL ödeme planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İskoçya’ya ait olan adaların nüfusunu artırmak için ve tüm adalarda doğru nüfus planlaması yapmak için harekete geçen hükümetin, önümüzdeki haftalarda planı onaylaması bekleniyor.

İskoçya’ya ait adalarda en azında iki kişi olmak üzere 20 bin kişiye kadar çıkabilen nüfus bulunuyor. Ancak her adalardan ana karaya geçmek isteyenlerin sayısında arış yaşanıyor. İskoç bakanlar, bu durumun, adadaki, iş ve fırsat eksikliğinden kaynaklandığını düşündüklerini açıklarken, bu durumun önüne geçmek için kolları sıvadı.

Hükümet, insanların adalarda sürdürülebilir yaşamlarına yardımcı olmak amacıyla ev satın almalarına, inşa etmelerine veya yenilemelerine ve hatta iş kurmalarına izin verileceğini söyledi.

8 FARKLI ADA

İskoçya’ya ait ve taşınılması halinde para önerilen adalar içerisinde Iona, Vetersay, Great Bernara, Rum, Unst, Eday, Great Cumbrae ve Jura adaları yer alıyor.

Under the scheme to tackle depopulation on Scotland's remotest islands, cash will be given to young people and families to help them move to or stay on islands with dying populations. Pictured: The population of some of Scotland's remote islands

Adalara taşınacak ailelerde İskoç vatandaşlığı zorunluluğu olmadığı hatta Ekvador’dan gelen bir ailenin bile plan kapsamına alındığı aktarıldı. Program için başvuruların şimdiden başladığı belirtildi.

Ancak hükümetin planına bazı eleştirmenler karşı çıktı. Bu durumun adalarda yükselen ev fiyatlarına neden olabileceği açıklandı.

PARA DAĞITIMI YAZ AYLARINDA BAŞLAYACAK

Hükümet ise eleştirilere rağmen, ilk nakit para dağıtımını ‘yaz aylarında’ başlatmayı planladığını söyledi.

İskoçya’daki Jura adası

Batı Adaları Konseyi Ulaştırma ve Altyapı Komitesi başkanı Uisdean Robertson, adaya yerleşecek ilk misafirlerin yaklaşık 9,600 kilometre uzaklıktaki Ekvador’dan geldiğini söyledi.

Robertson, tek şartın yer değiştirme isteği olmadığını söyledi.

Robertson, “Biz adalarla bağlantısı olan aileleri veya gençleri istiyoruz. Sadece teklif edilen nakit parayla cezbeden insanları değil” dedi. Robertson, tek şartlarının adadan ayrılmamak olduğunu açıkladı.

İskoçya’daki Rum Adası

Mevcut adalıların görüşlerini almak için geçen yaz bir istişare başlatıldığı, ancak sonuçların açıklanmadığı belirtildi.

İskoçya Parlamentosu üyesi Liam McArthur bunun yerine hükümeti, tüm ada topluluklarına fayda sağlayacak önlemleri desteklemek için bu fonu kullanmaya çağırdı.

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