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Bu akşam ‘2019 Avrupa Araştırmacılar Gecesi’ düzenleniyor

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İklim ve çevre konularına dikkat çekmek amacıyla bu akşam “2019 Avrupa Araştırmacılar Gecesi” düzenleniyor.
Bu akşam ‘2019 Avrupa Araştırmacılar Gecesi’ düzenleniyor

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre Lefkoşa Bandabuliya Sahnesi’nde yer alacak etkinlik 19.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, araştırma ve inovasyonun ekonomik, ekolojik ve toplumsal dönüşümdeki rolü vurgulanacak. Araştırmacılar iklim ve çevre ile ilgili en son araştırma projelerini paylaşacak.

Çeşitli alanlardaki araştırmaların sunulacağı etkinlikte, araştırmacılar, araştırmanın iklim ve çevrenin korunması ile ilgili faaliyetlerde üstlendiği rolü ve taşıdığı önemi ele alacak ve yaptıkları araştırmalarda elde ettikleri sonuçların sürdürülebilir kalkınmaya etkileri hakkında kamuoyuna bilgi verecek.

“2019 Avrupa Araştırmacılar Gecesi” halka açık olacak.

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