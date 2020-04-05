  • BIST 89.553
  • Altın 349,883
  • Dolar 6,7005
  • Euro 7,2349
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Bu akşam yürürlüğe giriyor... İlçeler arası seyahat izne tabii...

» »
Bu akşam yürürlüğe giriyor... İlçeler arası seyahat izne tabii...5 günlük ilçeler arası geçiş yasağı bu gece yürürlüğe girecek
Bu akşam yürürlüğe giriyor... İlçeler arası seyahat izne tabii...

Bakanlar Kurulu’nun dün kararlaştırdığı 5 günlük yeni kısmi sokağa çıkma yasağı, bu gece yarısı yürürlüğe girecek.

22 Mart tarihli, 14 günlük emirnamenin süresi bu akşam dolacağı için dün Bakanlar Kurulu’nca çıkarılan yeni emirnameye göre, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek için, öngörülen istisnai durumlar haricinde bu gece saat 00.00 itibariyle 10 Nisan 2020 tarihine kadar 5 gün süreyle, ilçeler arası geçiş de olmayacak şekilde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüs (Covid-19) hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, kaymakamlıklar v.b) kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Bu kişiler haricindeki bireyler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Muafiyet kapsamı dışında kalan herkes, sadece faaliyetlerine izin verilen kamu ve özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek. Zorunlu ihtiyaçlarını kendi bulundukları ilçelerde sınırlı olmak kaydıyla ikametgahına en yakın yerlerden karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecek. Bu amaçlar dışında sokağa çıkamayacak.

Yeni emirname çerçevesinde, ayrıca, Lapta, Karşıyaka ve Alsancak bölgelerinde de Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı geçerli olmakla beraber bu bölgelere giriş çıkışlar polis kontrolünde olacak.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'den dönen öğrencilerin karantina süreci uzatıldı05 Nisan 2020 Pazar 11:42
  • Eski Milletvekili Prof. Nuri Çevikel vefat etti05 Nisan 2020 Pazar 11:36
  • Cezaevinde uyuşturucu partisine 2 tutuklama!05 Nisan 2020 Pazar 11:32
  • Karantina'da 3 Corona Virüslü vaka daha05 Nisan 2020 Pazar 11:29
  • Bakanlar Kurulu, Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı04 Nisan 2020 Cumartesi 21:49
  • Lefkoşa Fuar alanındaki depo binaları corona virüsü merkezi ilan edildi04 Nisan 2020 Cumartesi 21:47
  • Dr. Özcan: “KKTC’deki tablo DSÖ istatistiklerine uymuyor”04 Nisan 2020 Cumartesi 20:49
  • Bakanlar Kurulu 5 gün süre ile ilçeler arası geçiş olmayacak!04 Nisan 2020 Cumartesi 19:17
  • Alsancak, Lapta ve Karşıyaka bölgelerine giriş-çıkışa polis kontrolü04 Nisan 2020 Cumartesi 18:26
  • Pilli açıkladı: Bugün 220 test yapıldı vaka yok04 Nisan 2020 Cumartesi 17:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti