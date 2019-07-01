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‘Bu arazi tapulu malımız’ deyip Pamukkale yoluna duvar ördüler: 15 gözaltı

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Üzerinden Pamukkale Ören Yeri’ne giden yol geçen arazinin kendilerine ait olduğunu iddia ederek duvar ören 15 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
‘Bu arazi tapulu malımız’ deyip Pamukkale yoluna duvar ördüler: 15 gözaltı

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Denizli’deki Pamukkale’ye ulaşımı sağlayan karayolunun üzerinden geçtiği arazinin kendilerine ait olduğunu iddia eden grup daha önce yolu iki kez plastik kasalarla kapatmıştı.

Pamukkale Mahallesi girişindeki karayolunun üzerinden geçtiği 4 bin 600 metrekarelik arazide hak iddia eden bir grup vatandaş önceki gösterilerinde yolu kapattıktan sonra duvara ‘Tapulu özel mülkiyettir, girilmez” yazısı asmıştı. Eylemler, jandarmanın uyarılarıyla son bulmuş, herhangi bir gözaltı olmamıştı.

Hak sahibi olduğunu söyleyen grup, bu sabah yine eylem yaptı. Grup, bu kez briketlerle karayolunu, çift yönlü duvar örerek ulaşıma kapadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, yolu kapatan beşi kadın, 15 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler karakola götürülürken, karayolundaki briketler de kaldırılarak ulaşıma açıldı.

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