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Bu ayakkabıların fiyatı 530 dolar

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Bir İtalyan markanın yüzlerce euro’ya satışa çıkardığı eskimiş görünümlü ayakkabı modeli ‘fakirlikle alay ettiği’ gerekçesiyle büyük tepki çekti.
Bu ayakkabıların fiyatı 530 dolar

Golden Goose tarafından üretilen ‘Superstar taped sneakers’ model ayakkabı İtalya’da 375 euro’ya, ABD’de ise 530 dolara (3339 TL) satılıyor.

Yıpranmış, kirlenmiş, bir bantla tutturulmuş görünümü verilen ayakkabının ABD’deki satış fiyatı sosyal medyada yayılınca büyük bir tartışma yarattı.

Eskimiş görünümlü bir ayakkabının 530 dolara satılması bazı Twitter kullanıcıları tarafından “fakirlikle dalga geçmek” olarak yorumlandı.

Golden Goose markası tartışmalarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. 2016’da da benzer şekilde eskimiş görünümlü bir ayakkabı modeli üreten ve tepki çeken markanın o dönemki savunması ise, yıpranmış görünümün modadaki en büyük trendlerden biri olduğu şeklindeydi. Ayrıca, modelde ABD’nin “Batı Yakası’ndaki kaykaycı kültüründen” ilham alınıdğı belirtilmişti.

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