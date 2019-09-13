Bu balık 860 volt elektrik üretebiliyor!

ABD’li bilim insanları, Amazon yağmur ormanlarından iki yeni ‘elektrikli yılan balığı türü’ keşfetti. DNA testi sonucunda yeni tür oldukları belirlenen balıklardan biri 860 volt elektrik üretebiliyor.

Türü keşfeden ekibin başındaki C David de Santana, bunun bir rekor olduğunu belirterek, “Geçmişte kayda geçen en yüksek akım 650 volttu” dedi. Yeni türü, ‘bilinen en güçlü biyoelektrik jeneratörü’ olarak niteleyen Santana, Amazonların çok sayıda faktörden olumsuz etkilenmesine rağmen yeni tür bulmalarının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

“Bu başka türlerin de keşfedilmeyi beklediğine işaret ediyor” diyen Santana elektrikli yılan balıklarının ilk elektrik bataryasına esin kaynağı olduğunu anımsattı.

Santana ve ekibi yeni türlerin birine ‘Electrophorus voltai’, diğerine ‘Electrophorus varii’ adını verdi. İlki 860 voltla rekor seviyede elektrik üreten yılan balığı olarak kayda geçti. İlki Brezilya’da ikincisi Venezüela’da bulundu.

Santana ve arkadaşlarının çalışması ‘Nature Communications’ adlı bilimsel yayın organında yayınlandı.

Elektrikli yılan balıkları iletişim kurmak, yön bulmak ve avlanmak amacıyla ‘elektrik şoklarını’ kullanıyor.