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Bu balların kalite kontrol elemanı bir ayı: Karın tokluğuna çalışıyor

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Trabzon’un Sürmene ilçesinde, arıcılıkla uğraşan ziraat mühendisi İbrahim Sedef, elinde bulunan dört çeşit balı, kalitesini ayılara ölçtürmek için açık alanda masanın üzerine yerleştirdi, olan biteni de foto kapan kameralarınca kayda aldı.
Bu balların kalite kontrol elemanı bir ayı: Karın tokluğuna çalışıyor

Görüntüleri inceleyen Sedef, ayıların ilk tercihinin kilosu bin lira olan dünyaca ünlü Anzer balı olduğunu tespit etti. Balların yerleri değişse de her seferinde Anzer balından yemeye başlayan ayıların, ballar arasındaki vişne reçeline hiç dokunmadığını belirten Sedef, “Kocaoğlan gerçekten ağzının tadını biliyor. Her seferine Anzer balından başlıyor, reçele ise hiç bakmıyor” dedi.

Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi’ndeki arazisi üzerine kurduğu tesiste arıcılık yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve ziraat mühendisi İbrahim Sedef, tesisine dadanıp başına dert olan ayıları, kovanlarından uzaklaştırmak için mücadele veriyor.

Sedef, tesise dadanan ayılar nedeniyle her yıl zarar gören kovanlarının çevresini çelik kafesle kapatarak önlem aldı. Tesisin çevresine de foto kapan kameraları yerleştiren Sedef, ayıların hareketlerini takibe aldı. Kafes dışına bal, ekmek ve meyve bırakan Sedef, kovanlarını yine de ayılardan koruyamadı. Ayılara ikramda bulunup kovanlarını korumaya çalışan Sedef, farklı yöntemler deneyerek tesise gelen ayıların davranışlarını, sayısını artırdığı foto kapanlarla incelemeye aldı.

Anzer balını yedi, reçele dokunmadı

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Sedef’in yaklaşık dört ay süren test sürecinde anbean görüntülenen ayıların, masa üzerindeki ballardan ilk olarak Anzer balını yemeye başladığı, ardından diğer bal çeşitlerine yönelip tükettiği, vişne reçeline ise hiç dokunmadığı gözlendi.

 

 

‘Kocaoğlan’ adını verdiği ayılara balları test ettiren Sedef şöyle konuştu: “Kocaoğlanlar bana yaklaşık 3 yıldır zarar veriyor ama ben yine de onları ‘fazla zarar vermesin’ diye besliyorum. Yaptığım incelemelerde, ayılar; ekmek, bal, meyve gibi yiyecekler arasında seçici davranmaya başladı. Aklıma bir fikir geldi ‘Acaba ballarımızın kalitesini test etsek nasıl sonuç alabiliriz’ diye. Masanın üzerine cam kâselere balları doldurdum. Kocaoğlan geldi, Anzer balından başladı. Kâselerin ve masaların yerlerini değiştirdim, her defasında Anzer balından başladı. Dedim ki kocaoğlan bu işi biliyor, pahalı ve kaliteli olan balı tercih ediyor. Kocaoğlan gerçekten ağzının tadını biliyor. Yaptığım test sonucunda; Kocaoğlan her defasında Anzer balından başladı. Araya sıkıştırdığımız vişne reçelinin tarafına ise hiç bakmadı. Ballarınızı test etmek istiyorsanız, tarafsız, torpilsiz ve ücretsiz olarak ballarınız kocaoğlanlar sayesinde itinayla test edilir.”

‘Hem arılara hem de ayılara bakıyoruz’

Arıcılık yapanların muhakkak ayıyla geçinmek zorunda olduğunu söyleyen Sedef, “Sonuçta o da karnını doyurmak için uğraşıyor. Kurduğum kameralara sık sık yakalanıyorlar. Önceki yıl kafesin zayıf noktasını tespit edip, altını kazarak kovanlara ulaşmışlardı. Ayılar bizim ballardan yiyerek daha da bir güçlendi. Şimdi ise ulaşılması zor olan konteynerin üzerine çıktılar, buradaki balları da afiyetle yediler. Bir taraftan arılara, bir taraftan da ayılara bakıyoruz. Görüntülerini izleyince, zararı ziyanı unutuyor, onları seviyorum” diye konuştu.

 

Rize’nin İkizdere ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası’ndaki Ballıköy köyünde yaklaşık 2 bin 500 kovanda arıcılık yapılıyor. Hava şartları ve çiçek florasına göre yıllık bal üretimi değişkenlik gösteriyor. Anzer balının, solunum hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Anzer Yaylası, kendine özgü 40 endemik çiçek türünün yanı sıra yüzlerce çeşit bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Yurtiçi ve yurt dışından talep olan Anzer balı siparişle satılıyor.

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