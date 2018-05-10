"BU BARIŞ ROTASI DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs’ta önceki gün Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasında gerçekleşen üçlü zirveyi değerlendirerek, “Daha önce de defalarca açıkladığım gibi, bu bir barış rotası değildir” ifadelerini kullandı.

ANLAŞMAYI BİR ADIM ÖNE TAŞIDILAR!

Önceki gün üç ülke liderinin katılımıyla gerçekleşen zirvede Doğu Akdeniz doğalgazının Güney Kıbrıs-Girit-Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasını öngören projenin bir adım daha ileriye taşındığını belirten Akıncı, bu gelişmenin ötesinde Avrupa Birliği’nin bu projeye finansman desteği sağladığının birçok kesim tarafından bilindiğini söyledi.



“BİR “VAHİM” HATA DAHA”!!

Kıbrıs ile ilgili Türk dış politikası hamlelerinin bir kez daha çökmesi anlamına gelebilecek öneme sahip anlaşmanın Avrupa Birliği tarafından desteklenmesini “14 yıl önce Güney Kıbrıs’ı AB’ye tek başına almakla işlenen vahim hataya, bir yenisi daha eklenmek üzeredir” ifadeleriyle değerlendiren Akıncı, bu gelişmenin Kıbrıs’ın bölünmüşlüğüne hizmet etmekten başka bir işe yaramayacağını söyledi.