Bu bayram “otellerin doluluk oranı” geçen yıla kıyasla düşüşte…

Bayram süreci boyunca otellerin ortalama doluluk oranının yüzde 59 civarında olması beklenirken, geçen yıl Ramazan Bayramı’nda ise söz konusu oran yüzde 61 olarak kayıtlara geçmişti.

Ramazan Bayramı’nda ülkedeki otellerin doluluk oranlarında geçen yıla nazaran yüzde 2’lik bir düşüş yaşandı…

Geçen yıl Ramazan Bayramı’nda otellerin ortalama doluluk oranı yüzde 61 olarak kayıtlara geçerken, bu bayramda beklenen rakama ulaşılamadı.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin (KITOB) açıkladığı verilere göre, bayram süresince otellerin doluluk oranının yüzde 59 civarında olacağının düşünülüyor.

KATEGORİ 2023 2022 5 yıldızlı oteller %71 %71 Küçük oteller %48 %51 Ortalama doluluk oranı %59 %61 Boş veya cevap alınamayan tesis sayısı 17 9 Ful dolan tesis sayısı 6 15

KÜÇÜK OTELLERİN DOLULUK ORANLARINDA YÜZDE 3’LÜK BÜR FARK YAŞANDI!

Beş yıldızlı büyük tesislerin doluluk oranında geçen yıla nazaran bir değişim yaşanmazken, asıl fark küçük otellerde meydana geldi.

Bu bayram küçük otellerin doluluk oranlarının yüzde 48 düzeylerinde gerçekleşmesi beklenirken, geçen yıl ise aynı dönemde söz konusu oran yüzde 51 olarak kayıtlara geçmişti.

Baram sürecini boş geçirecek olan tesis sayısında da geçen yıla kıyasla ciddi bir artış yaşanıyor. Geçen yıl 9 otel bayram sürecini boş geçirirken, bu bayramda ise müşterisiz otel sayısı 17’ye yükseldi.

ÇAĞINER: BU BAYRAM OTELLERİN DOLULUK ORANI BEKLENİN ALTINDA KALDI

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, otellerin doluluk oranlarında meydana gelen düşüşün gerekçelerini değerlendi.

Bu bayram otellerin doluluk oranının beklenin altında kaldığını belirten Çağıner, “Geçen yıl Ramazan Bayramı’nda daha tatmin edici bir doluluk vardı” dedi.

Çağıner, uçak bilet fiyatlarının yükselmesi ve girdi maliyetlerinin artmasından dolayı oluşan pahalılığın bu yıl otelleri olumsuz yönde etkilediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası