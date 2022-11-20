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Bu belirtilerden biri bile varsa doktora gidin

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58. Ulusal Nöroloji Kongresi kapsamında konuşan Türk Nöroloji Derneği Başkanı Mehmet Akif Topçuoğlu, görüldüğünde nöroloji uzmanına başvurulması gereken semptomları söyledi.
Bu belirtilerden biri bile varsa doktora gidin

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Türkiye’de 1,5 milyon inme, 1 milyon demans, 400 bin epilepsi hastası bulunduğunu söyledi.

“Parkinson hastalarının sayısı ise 100 bini geçti. Hepsinin sıklığının arttığını görüyoruz” diyen Topçuoğlu, bu hastalıklar açısından erken teşhis, tanı ve tedavinin büyük önem taşıdığına işaret etti.

Topçuoğlu, nörolojik hastalık riskinin azaltılmasında beyin sağlığını korumanın önemine de değinerek, bu hastalıkların tedavisi ve takibinin mutlaka nöroloji uzmanlarınca yapılması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Topçuoğlu, nörolojik hastalık riskine karşı dikkat edilmesi gereken 21 belirtiyi şöyle sıraladı:

“Bunlar, el-ayak uyuşukluğu, yutma-çiğneme güçlüğü, istemsiz kas kasılması, el titremesi, huzursuz bacaklar, unutkanlık, konuşma bozukluğu, baş dönmesi, baş ağrısı, bayılma, çift görme, kolda-bacakta güçsüzlük, dengesizlik, yürüyememe, felç, yüzde kayma, uyku problemi, dalma, sıçrama veya istemsiz kasılma, düşme ve ani görme kaybı.”

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