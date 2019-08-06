Yiyecek ve içeceklerin bozulmaması için en çok alınan tedbir buzdolabında saklamaktır. Dışarıdan alıp getirdiğimiz gibi hemen buzdolabına saklıyoruz.Bu doğru olan mı? Yoksa bir yerlerde yanılıyor muyuz? Bazı yiyecekler için durum tam tersi ve birçoğumuz bunun farkında bile değiliz. Peki hangi yiyecek nasıl saklanmalı? İşte en çok tükettiğimiz yiyecekleri saklama önerileri.