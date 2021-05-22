Bu besinler metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor

Sağlıklı bir hayat sürdürmek için kilo kontrolü şart. Özellikle pandemi döneminde evde kalınan süre arttığı için kilo alımı da yaygınlaştı. Uzmanların açıklamalarına göre, bazı besinler metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Lifli yiyecekler tüketerek hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz.

Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.

Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini %7 azaltıyor. Ayrıca karmaşık diyet programları yerine günlük besinleriniz arasında ihtiyacınız kadar lifli besin eklemenin daha fazla kilo verdirdiği de araştırmacılar tarafından kanıtlanmış bir gerçek.

İşte mutlaka beslenmenizde yer vermeniz gereken lifli gıdalar…

ANTEP FISTIĞI



PORTAKAL



KURU İNCİR

KAKAO



ENGİNAR

BULGUR



MISIR



TAHIL

YULAF EZMESİ



BADEM



KABAK



BRÜKSEL LAHANASI



ŞALGAM

TATLI PATATES



MUZ



BROKOLİ



BEZELYE



AVOKADO

NAR



ELMA



SOYA FASULYESİ



ARMUT



HAVUÇ

ÇİLEK



DUT



BÖĞÜRTLEN



HİNDİSTAN CEVİZİ



BAMYA