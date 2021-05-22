Bu besinler metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor

Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Lifli yiyecekler tüketerek hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz.
Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.
Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini %7 azaltıyor. Ayrıca karmaşık diyet programları yerine günlük besinleriniz arasında ihtiyacınız kadar lifli besin eklemenin daha fazla kilo verdirdiği de araştırmacılar tarafından kanıtlanmış bir gerçek.
İşte mutlaka beslenmenizde yer vermeniz gereken lifli gıdalar…
ANTEP FISTIĞI
PORTAKAL
KURU İNCİR
KAKAO
ENGİNAR
BULGUR
MISIR
TAHIL
YULAF EZMESİ
BADEM
KABAK
BRÜKSEL LAHANASI
ŞALGAM
TATLI PATATES
MUZ
BROKOLİ
BEZELYE
AVOKADO
NAR
ELMA
SOYA FASULYESİ
ARMUT
HAVUÇ
ÇİLEK
DUT
BÖĞÜRTLEN
HİNDİSTAN CEVİZİ
BAMYA
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