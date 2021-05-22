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Bu besinler metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor

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Sağlıklı bir hayat sürdürmek için kilo kontrolü şart. Özellikle pandemi döneminde evde kalınan süre arttığı için kilo alımı da yaygınlaştı. Uzmanların açıklamalarına göre, bazı besinler metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor.
Bu besinler metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor

Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Lifli yiyecekler tüketerek hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz.

Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.

Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini %7 azaltıyor. Ayrıca karmaşık diyet programları yerine günlük besinleriniz arasında ihtiyacınız kadar lifli besin eklemenin daha fazla kilo verdirdiği de araştırmacılar tarafından kanıtlanmış bir gerçek.

İşte mutlaka beslenmenizde yer vermeniz gereken lifli gıdalar…

ANTEP FISTIĞI
 
PORTAKAL
 
KURU İNCİR

KAKAO
 
ENGİNAR

BULGUR
 
MISIR
 
TAHIL

YULAF EZMESİ
 
BADEM

KABAK
 
BRÜKSEL LAHANASI
 
ŞALGAM

TATLI PATATES
 
MUZ
 
BROKOLİ

BEZELYE
 
AVOKADO

NAR
 
ELMA
 
SOYA FASULYESİ

ARMUT
 
HAVUÇ

ÇİLEK
 
DUT
 
BÖĞÜRTLEN
 
HİNDİSTAN CEVİZİ
 
BAMYA

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