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Bu besinler yağ yakımını arttırıyor

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, yağ yakımını destekleyen besinleri ve kilo vermenin matematiğini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Bu besinler yağ yakımını arttırıyor

SU

Haydi hemen şimdi elinize bir bardak su alın ve içmeye başlayın; bundan sonra da her gün düzenli olarak vücudunuz için yeterli miktarda su içmeye çok dikkat edin! Çünkü vücutta yeteri kadar su olmadığında yağ yakımı başlamıyor. Aksine beyin yağ yakımını durduruyor ve depo etmeye devam ediyor; aksi halde yağ yakımı sonunda oluşacak atık maddeyi vücuttan uzaklaştıramaz. Bu yüzden su tüketimi yağ yakımı ve kilo verme süreci için çok önemli! Gün içerisinde içtiğimiz çay ve kahve, su yerine geçmeyip aksine vücuttan sıvıyı dışarı atıyor. Eğer gün içerisinde 2-3 bardaktan fazla çay/kahve tüketiyorsanız, vücudunuz daha fazla sıvıya ihtiyaç duyar. Her bireyin içmesi gereken su miktarı farklı. Bunun kolay bir hesabı olup kilonuzu 30 ile çarpın, çıkan rakam günlük içmeniz gereken su miktarıdır. Örneğin 50 kilo olan bir kişi (50x30) 1500 ml su içmeli.

ANANAS

Ananas içerdiği bromalin sayesinde ödem atmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda glisemik indeksi düşük olduğu için insülin metabolizmanızı da destekleyecektir. Ara öğünlerinizde ince 2 dilim tüketebilirsiniz. Bromalin ananasın en çok ortasındaki sert ve yenilemeyen çubuk kısmında bulunduğu için suyunuzun içine atıp içebilirsiniz.

YUMURTA

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan "Yumurta anne sütünden sonra bilinen en iyi protein kaynağıdır. İçerdiği kolin sayesinde yağ depolanmasını azaltır. Yüksek protein içeriği sayesinde uzun süre tok kalmayı sağlayarak enerji harcamasını da artırıp kilo vermenizi kolaylaştırır" diyor.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın içinde bulunan kateşinler hem yağ yakmaya yardımcı oluyor hem de güçlü bir antioksidan özelliği taşıyor. Her gün 2 fincan yeşil çay içebilirsiniz. Ancak tansiyon probleminiz varsa hekiminize danışmadan tüketmeyin.

TARÇIN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan "Tarçın vücudun insülin yanıtını düzenler. İnsülin fazla salınıyorsa yağ yakmak zorlaşabilir. Bu sebeple içtiğiniz suyun içinde veya meyvelerin üzerine serperek tarçın tercih edebilirsiniz. Bu sayede yağ yakımı da kolay olacaktır" diyor.

KIRMIZIBİBER

Kırmızıbiberin içinde bulunan kapsain bağışıklık için çok faydalı. Aynı zamanda vücut ısısını artırdığı için daha fazla enerji harcanmasına ve yağ yakımına yardımcı oluyor. Kırmızı biberi yemeklerinizde baharat olarak mutlaka tüketin ama mide problemi, reflü, gastrit gibi probleminiz varsa şikayetlerinizi daha da artıracağı için tercih etmeyin.

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