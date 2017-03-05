Bu bir ilk: Akıllı prezervatif üretildi!

iCon olarak adlandırılan dünyanın ilk akıllı prezervatifi duyuruldu. Akıllı prezervatif ne işe yarayacak?

Klasik prezervatiflerin pabucunu dama atacak bir buluş geldi. British Condoms adlı firma, normal prezervatiften farklı olarak birden fazla kere kullanılabilen ve içinde bir nanoçip bulunduran akıllı prezervatif geliştirdi.

BLUETOOH’LA BAĞLANIYOR

Bluetooth’la özel geliştirilmiş uygulamaya bağlanan prezervatif, cinsel ilişki sırasında yaktığınız kalori, birleşme sırasındaki hızınız ve toplam süreniz gibi garip verileri tutuyor. Farklı penis boylarına uyabilen akıllı prezervatif, iOS ve Android’le uyumlu. Birleşik Krallık’ta piyasaya çıkış fiyatı 60 sterlin olarak belirlendi.