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Bu bitki kanser hücrelerini yok ediyor

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Çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri olan kanser zaman zaman ölümle sonuçlanabiliyor. Kanserde, tüketilen gıdaların etkili olduğu biliniyor. Bununla birlikte, kanserin önüne geçebilecek bir gıda olduğu bilim insanları tarafından ifade edildi.
Bu bitki kanser hücrelerini yok ediyor

Genellikle bahçelerde bulunan önemli bir bitki olan karahindiba kanserin önüne geçiyor. Son dönemlerde bilim dünyasının yakından ilgilendiği bu bitkinin, kanser için umut vaat edici olduğu söyleniyor.

KARAHİNDİBA NEDİR?
Karahindiba özünün farklı organ sistemlerinde kanser hücrelerinin büyümesini azalttığı görüldü. Araştırmalar sonucunda, karahindiba kökü özünün kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını sınırlayabileceği verileri elde edildi.

Kolonda, karaciğerde ve midede kanser büyümesini yavaşlatabilen bazı test tüpü çalışmaları da gerçekleştirildi. Öte yandan Windsor Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, karahindiba kökü ekstresinin kanser hücrelerini 48 saatte yok ettiğine ilişkin test yaptı. Tüm bunlar bir yana bu çalışmaların, çalışma alanı nedeniyle testlerin sınırlı olduğu da ifade edildi.

Biyokimya Profesörü Siyaram Pandey, USA Today'e yaptığı açıklamada, 'kanser hücrelerinin çoğunun 48 saat içinde öldürdüğünü, ancak bu durumun, karahindiba kökü tüketen hastanın 48 saat içinde iyileşeceği anlamına gelmediği' ifadeleri yer aldı. Konuyla alakalı bir diğer açıklamada ise, bugüne dek çıkan sonuçlara rağmen karahindibanın güvenli ve etkili olabileceği koşulları belirlemek için klinik denemelere ihtiyaç olduğu belirtildi.

KARAHİNDİBA FAYDALARI


A ve K vitamini açısından zengin olduğu belirtilen karahindibanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği, yaraları iyileştirdiği ve kemikleri sağlıklı tutmaya yardımcı olduğu söyleniyor.

Yaprakları, çiçekleri ve kökleri tüketilebilecek bir bitki olan karahindibayı ıspanak, pazı gibi sebzelerle bir araya getirerek tüketebilirsiniz. Ayrıca meyve suları, smoothielere de karıştırabilirsiniz. Acı bir tat alıyorsanız limon sıkmayı deneyebilirsiniz.

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