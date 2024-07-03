  • BIST 10682.15
  • Altın 2467.644
  • Dolar 32.5397
  • Euro 35.0929
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Bu bitki Mars'ta nefes almamızı sağlayabilir mi?

»
Çin'de yapılan bir araştırmaya göre Tibet'te bulunan, dondurucu sıcaklıklara ve ölümcül kozmik ışınlara dayanabilen çöl yosunu, Kızıl Gezegen'i yaşanabilir hale getirmeye yardımcı olabilir.
Bu bitki Mars'ta nefes almamızı sağlayabilir mi?

NASA ve Elon Musk'ın SpaceX'i önümüzdeki 20 yıl içinde Mars'a insan göndermeyi planlıyor ; ancak asıl engel atmosferi solunabilir hale getirmek.

Çinli bilim insanları, gelecek vaat eden bir bitki türünün Kızıl Gezegen'in zengin karbondioksit atmosferini solunabilir oksijene dönüştürebileceğini söylüyor.

Bozkır vida yosunu, Syntrichia caninervis olarak da biliniyor ve Tibet ve Antarktika gibi çöl bölgelerinde bulunuyor.

Laboratuvar deneyleri, bu malzemenin Mars yüzeyindeki tipik koşullar olan dondurucu soğuklara ve ölümcül radyasyon ışınlarına dayanabildiğini gösteriyor.

Uzmanlara göre yosun, 'yok edilemez' olarak tanımlanan mikroskobik canlılar olan tardigradlardan bile daha dayanıklı.

Mars'taki karbondioksiti oksijene dönüştürebilir

Pekin'deki Çin Bilimler Akademisi'nden uzmanlar, insanların Mars'ta hayatta kalmak için S. caninervis yenilebileceğini öne sürmüyor.

Çünkü bu bitki yenilebilir değildir ve yendiğinde de çok az besin değeri sağlar.

Ancak Kızıl Gezegen'de çoğalabilirse, Mars'taki karbondioksiti (CO2) oksijene dönüştürerek solunabilir bir atmosfer yaratmaya yardımcı olabilir.

 

Bu bitki Mars'ta nefes almamızı sağlayabilir mi?

 

Mars'ı 'dünyalaştırma'nın önündeki engellerden biri de atmosferi. Atmosferin yaklaşık yüzde 95'i, insanların soluyamayacağı kadar yüksek olan CO2'den oluşuyor.  

Ekip, 'Diğer gezegenlerde insan yerleşimleri kurma planlarının çoğu, bitkilerin kontrollü ortamlarda büyümeye adapte edilmesine odaklanıyor' diyor.

Kuraklık koşullarına dayanıklılığıyla bilinen S. caninervis, Tibet, Antarktika ve Avrasya ile Kuzey Amerika'nın kutup bölgelerinde bulunuyor.

Dondurulan bitkiler yeniden canlandı

Yosunun aşırı çevre koşullarına dayanma kabiliyeti göz önüne alındığında, araştırmacılar onun sınırlarını laboratuvarda test etmeye karar verdiler.

Bitkiyi -80°C sıcaklıktaki ultra soğuk bir dondurucuda beş yıla kadar, sıvı nitrojen tankında ise -196°C sıcaklıktaki bir tankta ise 30 güne kadar sakladılar.

Tüm durumlarda, bitkiler çözüldüklerinde yeniden canlandılar, ancak bunların toparlanma hızı, kurutulmuş ancak dondurulmamış kontrol örneklerine kıyasla daha az hızlıydı.

Laboratuvar testlerinde yosunun, Mars yüzeyinin maruz kaldığı gama radyasyonuna maruz kalma gibi çoğu bitkiyi öldürebilecek bir durumda bile hayatta kalabildiği ortaya çıktı.

Şaşırtıcı bir şekilde, 500 Gray (Gy) seviyesindeki güçlü radyasyon dozları bitkilerin büyümesini, yani 'yeni dalların yeniden oluşmasını' teşvik ediyor gibi görünüyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, insanlar yaklaşık 50 Gy radyasyona maruz kaldıklarında şiddetli kasılmalar ve ölüm yaşarlar.  

Çalışma The Innovation dergisinde yayımlandı . 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yapay zekayla kimlik avına önlem: Araştırmacılar yeni yazılım geliştirdi26 Haziran 2024 Çarşamba 21:53
  • Yapay zeka çağının yeni mesleği: Prompt mühendisliği26 Haziran 2024 Çarşamba 20:41
  • TikTok'ta geçen yıl Türkiye'de 16,5 milyon içerik kaldırıldı26 Haziran 2024 Çarşamba 19:40
  • Bilim insanları yapay zekada "halüsinasyon" sorununu çözmüş olabilir23 Haziran 2024 Pazar 11:11
  • Doğu Akdeniz’de tarihi değiştiren keşif! Tunç çağından kalma 3 bin yıllık kargo21 Haziran 2024 Cuma 11:30
  • Kozmik patlamaların incelenmesinde yapay zeka atılımı19 Haziran 2024 Çarşamba 13:38
  • Çin bu yıl uzay istasyonuna insanlı iki sefer yapacak19 Haziran 2024 Çarşamba 13:33
  • Siyahi girişimcilerden yapay zekada önyargıya karşı atılım: ChatBlackGPT17 Haziran 2024 Pazartesi 10:34
  • Beynimiz uykuda geleceği tahmin etmeye çalışıyor13 Haziran 2024 Perşembe 22:04
  • Xiaomi ilk elektrikli otomobili SU7 ile Apple’dan sonra Tesla’ya da rakip oldu12 Haziran 2024 Çarşamba 20:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti