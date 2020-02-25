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Bu bölgelede elektrik kesilecek

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Bu bölgelede elektrik kesilecek
Bu bölgelede elektrik kesilecek

Aslanköy’e yarın 09:00 ile 17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, kesinti, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.

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