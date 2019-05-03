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Bu bölgelerde 6 saatlik elektrik kesintisi

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Orta gerilim elektrik şebekesindeki bakım nedeniyle bugün Girne bölgesinde 6 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak.
Bu bölgelerde 6 saatlik elektrik kesintisi

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00-15.00 saatleri arasındaki kesintiden, “Boğazköy köy içi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion bölgesi, G.K.K. Karargahı bölgesi ve Ağırdağ” etkilenecek.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.

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