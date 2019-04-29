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Bu bölgelerde bugün 4 saat elektrik kesintisi yaşanacak

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) Çatalköy’deki Girne II Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Girne ilçesinde geniş bir bölgede dönüşümlü elektrik kesintisi olacak.
Bu bölgelerde bugün 4 saat elektrik kesintisi yaşanacak

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00-13.00 saatleri arasında yaklaşık 30’ar dakikalık sürelerle sınırlı olmak üzere şu yerlere elektrik verilemeyecek:

“Çatalköy Futbol Sahası Bölgesi, Şah Market ve Civarı, Çatalköy Lemar Market ve civarı, Erdener Market ve Güneyi, Karakum Yağ Fabrikası ve civarı, Çatalköy Doğu Sahili, Malpas Hotel ve Civarı, Anı Resturant Bölgesi, Serenli Hotel ve Civarı, Çatalköy Şehit Çocuğu Arsaları, Çatalköy Su Pompaları, Koçarslan Tatilköyü ve civarı, Çatalköy'ün Güney Batısı, Olive Tree Tatil Köyü bölgesi, Savyon Sitesi bölgesi, Çatalköy'ün batısı, Supreme Supermarket bölgesi, Çatalköy kuzey sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi bölgesi, Cratos Hotel, Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü bölgesi, Ozanköy'ün doğusu, Ozanköy'ün kuzeyi, kuzey batısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ve civarı, Girne Üniversitesi ve civarı, Çıralı Fırını ve civarı, Armacon Sitesi ve civarı, Ozanköy'ün güneyi, Ozanköy köy içi, Beylerbeyi ve çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve çevresi, ESK ve bölgesi, Ozanköy Mezarlık bölgesi, Girne Paşa Hotel ve Oskar Hotel bölgesi, Çatalköy çemberi, Girne Turizm Limanı ve Lord Hotel ile çevresi, Girne Kızılay Apartmanları bölgesi, Karakum Lemar ve Altınkaya bölgesi, Doğanköy’ün doğusu, Selin Villaları bölgesi ile Ozanköy/Beylerbeyi kavşağı, Girne Hotel Club Z ve civarı, Rum Mezarlığı civarı ve Girne Tekvando Federasyonu bölgesi.”

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