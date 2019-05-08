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Bu bölgelerde elektrikler kesilecek!

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Lefke ve Güzelyurt ilçesindeki birçok köyde ve bölgede yarın dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiler, yarım saatlik süreyle sınırlı olacak.
Bu bölgelerde elektrikler kesilecek!

Cengizköy ve Güneşköy trafo merkezlerinde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yarın 09.00 -15.00 saatleri arasında 30’ar dakikayla sınırlı olmak üzere kesintiye gidilecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, Lefke ilçesinde kesintiden etkilenecek köyler ve bölgeler şöyle:

“Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorları, Yeşilırmak, Günebakan, Bağlıköy,  Ömerli, Bademliköy, Yedidalga, Gemikonağı, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve civarı, Lefke Gemikonağı yolu,  Lefke, Lefke Karadağ, Lefke sosyal konutlar bölgesi, Aplıç, Çamlıköy, Taşköy, Denizli, Yukarı Cengizköy, Aşağı Cengizköy, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Yeşilyurt sosyal konutlar, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Gaziveren, Afrodit Sitesi, Gaziveren su motorları, Gaziveren futbol sahası bölgesi ve Doğancı kavşağı.”

Güzelyurt ilçesinde kesintiden etkilenecek köyler ve bölgeler ise şöyle:

“Güneşköy su motorları ve Eroza Tatil Köyü civarı, Gülkent Yurtları, Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt sanayi ve terminal bölgesi, Güzelyurt Akçay yolu, Güzelyurt Bostancı yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı ve Bostancı Sınır Kapısı, Güneşköy, Aydınköy, Güzelyurt açık pazar, Güzelyurt festival alanı, Güzelyurt çevre yolu, Güzelyurt Mevlevi ana yolu, Güzelyurt çarşı – Güzelyurt, Kumköy ana yolu, Kumköy, Kumköy su motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi, Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi bölgesi, Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güzelyurt-Bostancı yolu ve bölgedeki su motorları.”

Elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması ve mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alması istendi.

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