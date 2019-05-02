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Bu bölgelerde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

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Bu bölgelerde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak
Bu bölgelerde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesindeki bakım nedeniyle yarın Girne bölgesinde 6 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00-15.00 saatleri arasındaki kesintiden, “Boğazköy köy içi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion bölgesi, G.K.K. Karargahı bölgesi ve Ağırdağ” etkilenecek.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.

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