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Bu bölgelerdeki elektrik kesintilerine dikkat!

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Bu bölgelerdeki elektrik kesintilerine dikkat!
Bu bölgelerdeki elektrik kesintilerine dikkat!

Kıb-Tek, Girne bölgesindeki su pompaları ve Başpınar’ın doğusunda bugün 4 saat boyunca elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışmasından kaynaklanacak kesintinin, 09:00-13:00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.

Öte yandan, Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesinde de elektrik kesintisi yapılacak.Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, sabah 09.00 ile 15.00 saatleri arasında olacak.

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