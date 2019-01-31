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Bu bölgelerdeki elektrik kesintilerine dikkat!

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Bu bölgelerdeki elektrik kesintilerine dikkat!
Bu bölgelerdeki elektrik kesintilerine dikkat!

İskele ve Çatalköy bölgesinde bugün elektrik kesintisi yapılacak. Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün Çatalköy bölgesinde 3 saatlik kesinti yapılacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Çatalköy’ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay ve Laden Siteleri Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak. İskele’de de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek, İskele’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle 08.30 ile yaklaşık 11.30 saatleri arasında, İskele bölgesinde Kont villaları, Northenland villaları, İstanbul Plajı ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak

.Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatlerden erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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