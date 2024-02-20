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Bu bölgelere 4 saat elektrik verilemeyecek!

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KIB-TEK yarın Ozanköy KAER Sitesi’ne elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Bu bölgelere 4 saat elektrik verilemeyecek!

KIB-TEK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: 

21 Şubat 2024 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Ozanköy KAER Sitesi’ne elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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