Bu bölgelere 5 saat elektrik enerjisi verilemeyecek

Çatalköy bölgesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle yarın Hz. Ömer yolu bölgesinde elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 -14:00 saatleri arasında olacak.
Çatalköy bölgesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle yarın Hz. Ömer yolu bölgesinde elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 -14:00 saatleri arasında olacak.
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