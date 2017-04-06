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Bu bölgelere 5 saat elektrik enerjisi verilemeyecek

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Bu bölgelere 5 saat elektrik enerjisi verilemeyecek
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 -14:00 saatleri arasında olacak.

Çatalköy bölgesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle yarın Hz. Ömer yolu bölgesinde elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 -14:00 saatleri arasında olacak.

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