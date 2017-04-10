Bu bölgelere 5 saat elektrik enerjisi verilemeyecek

Proje çalışmaları nedeniyle yarın Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Karaoğlanoğlu Mezarlığı ve Karaoğlanoğlu S bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 09:00 ile 14:00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, vatandaşların şebekede her an elektrik varmış gibi tedbirli olması istendi.
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