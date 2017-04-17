Bu bölgelere 5 saat elektrik enerjisi verilemeyecek

Karaoğlanoğlu Mezarlığı, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Karaoğlanoğlu S Bölgesi, Çatalköy Plajı ve Çatalköy’ün doğusunda yarın elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile 14:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceği için şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.
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