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Bu bölgelere 5 saat elektrik enerjisi verilemeyecek

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Bu bölgelere 5 saat elektrik enerjisi verilemeyecek
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile 14:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Karaoğlanoğlu Mezarlığı, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Karaoğlanoğlu S Bölgesi, Çatalköy Plajı ve Çatalköy’ün doğusunda yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile 14:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceği için şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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