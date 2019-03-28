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Bu bölgelere 6 saat elektrik verilemeyecek

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Bu bölgelere 6 saat elektrik verilemeyecek
Bu bölgelere 6 saat elektrik verilemeyecek

Dikmen ve Yılmazköy Trafo Merkezleri’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün bazı bölgelere 6 saat elektrik verilemeyecek.

Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar, Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen Köy İçi, Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Taşkent, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi’nde saat 09:00’dan 15:00 saatleri arasında elektrik olmayacak.

Öte yandan, Yılmazköy’de de saat 09:00’da 15:00’e kadar, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Gürpınar ve Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi’nin elektrik enerjisi kesik olacak

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