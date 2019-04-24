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Bu bölgelere 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

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6 saatlik elektrik kesintisi olacak
Bu bölgelere 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

Haspolat bölgesinde bugün 09.00-15.00 saatleri arasında 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, bugün Herakles ve Haspolat Trafo Merkezleri’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şunlardır:

“Haspolat Meslek Lisesi civarı, Ercan Devlet Üretme Çiftliği, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiyesi ve Kırklar’ın bir bölümü, Levent Kesimhane ve civarı, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arasındaki bölgeyle 14. Zırhlı Tugayı, Paksüt, Levent Yem Fabrikası, Haspolat Levent Tuğla Tesisleri, Haspolat Et Kombinası Tesisleri, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü, Başpınar Un Fabrikası, U.K.Ü, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arası Bölge, Haspolat, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi, Yeni Arıtma, Eski Arıtma ve Haspolat Sanayi Bölgesi”

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