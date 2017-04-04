Bu bölgelere 7 saat elektrik enerjisi verilemeyecek

Proje çalışmaları nedeniyle yarın 7 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak...

Proje çalışmaları nedeniyle yarın Gazimağusa ve Güzelyurt bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak

Kıb-Tek Güzelyurt ve Gazimağusa Amirlikleri’nden yapılan açıklamalara göre, Gazimağusa bölgesindeki kesinti, 09.00-16.30 saatleri arasında; Çayönü,Güvercinlik, Köprü, İncirli, Düzce,Güvercinlik ve Mutluyaka kavşağı,Tuzla ,Eski Lefkoşa-Gazimağusa yolu (DAÜ yolu) üzerindeki tesis ve konutları kapsayacak.

Güzelyurt bölgesinde ise 09.00-15.000 saatleri arasında Cengizköy , Çamlıköy , Cengiz Topel Hastanesi ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.