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Bu bölgelere 7 saat elektrik enerjisi verilemeyecek

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Bu bölgelere 7 saat elektrik enerjisi verilemeyecek
Proje çalışmaları nedeniyle yarın 7 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak...

Proje çalışmaları nedeniyle yarın Gazimağusa ve  Güzelyurt  bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak

Kıb-Tek Güzelyurt ve Gazimağusa Amirlikleri’nden yapılan açıklamalara göre,  Gazimağusa bölgesindeki kesinti,  09.00-16.30 saatleri arasında; Çayönü,Güvercinlik, Köprü, İncirli, Düzce,Güvercinlik ve Mutluyaka kavşağı,Tuzla ,Eski Lefkoşa-Gazimağusa yolu (DAÜ yolu) üzerindeki tesis ve konutları kapsayacak.

Güzelyurt bölgesinde ise   09.00-15.000 saatleri arasında Cengizköy , Çamlıköy , Cengiz Topel Hastanesi ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

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