Bu bölgelere 7 saat elektrik verilemeyecek...

Proje çalışmaları nedeniyle yarın bu bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak...

Proje çalışmaları nedeniyle yarın Sipahi bölgesi ile Dipkarpaz-Sipahi arasında elektrik kesintisi yapılacak

Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 09:30-16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Açıklamada, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken ve geç verilebileceğinden vatandaşların her an şebekede elektrik varmış gibi tedbirli olmaları istendi.