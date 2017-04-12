 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.157
  • Altın 150,687
  • Dolar 3,6771
  • Euro 3,8987
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALiderler görüşmesi tamamlandı

Bu bölgelere 7 saat elektrik verilemeyecek...

» »
Bu bölgelere 7 saat elektrik verilemeyecek...
Proje çalışmaları nedeniyle yarın bu bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak...

Proje çalışmaları nedeniyle yarın Sipahi bölgesi ile Dipkarpaz-Sipahi arasında elektrik kesintisi yapılacak

Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 09:30-16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Açıklamada, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken ve geç verilebileceğinden vatandaşların her an şebekede elektrik varmış gibi tedbirli olmaları istendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 54 yaşında hayata gözlerini yumdu...12 Nisan 2017 Çarşamba 09:15
  • 42 adet oy torbası Ankara'ya gönderildi12 Nisan 2017 Çarşamba 09:00
  • Ertuğruloğlu, Kıbrıslı Rumları din üzerinden siyaset yapmakla suçladı11 Nisan 2017 Salı 16:37
  • HAK-SEN, Devlet Laboratuvarı ile ilgili taleplerini sucuoğlu’na iletti11 Nisan 2017 Salı 16:13
  • Yorgancıoğlu: “Bizim itirazımız kamuya istihdama değil, usulsüz istihdamadır”11 Nisan 2017 Salı 14:43
  • Sucuoğlu'ndan flaş açıklama: "Sağlık Bakanlığı’na “elektrik sistemimizde problem var” şeklinde bir yazı gönderildi"11 Nisan 2017 Salı 13:10
  • DAÜ-SEN, VYK’nın münhalsiz istihdam yaptığını savundu11 Nisan 2017 Salı 12:53
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı11 Nisan 2017 Salı 11:52
  • Örgütler, "dini" barışmak için kullanmak istedi, Dışişleri Bakanlığı izin vermedi!11 Nisan 2017 Salı 11:09
  • Ünlü oyuncunun cezası belli oldu11 Nisan 2017 Salı 10:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti