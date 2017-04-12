Bu bölgelere 7 saat elektrik verilemeyecek...

Proje çalışmaları nedeniyle yarın Sipahi bölgesi ile Dipkarpaz-Sipahi arasında elektrik kesintisi yapılacak
Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 09:30-16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Açıklamada, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken ve geç verilebileceğinden vatandaşların her an şebekede elektrik varmış gibi tedbirli olmaları istendi.
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