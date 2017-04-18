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Bu bölgelere 8 saat elektrik enerjisi verilemeyecek

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Bu bölgelere 8 saat elektrik enerjisi verilemeyecek
Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09:00 - 17:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Cengizköy Trafo Merkezi’nde zorunlu yapılacak çalışmalar nedeniyle, yarın, Güzelyurt ve Lefke ilçelerindeki bazı yerlerde elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK açıklamasına göre, Gemikonağı, LAÜ Kampüsü, LAÜ yolu, Yedidalga, Bağlıköy, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan ve bölgedeki tesis ve su motorları, Yeşilyurt, Doğancı, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Lefke Merkez, Çamlıköy, Cengizköy, Taşköy, Aplıç ve bu bölgedeki tesis ile su motorları, Güzelyurt – Bostancı anayolu, Aşağı Bostancı, Yukarı Bostancı’nın bir kısmı ve bölgelerdeki tesis ile su motorları, Güneşköy’ün bir bölümü ve Güneşköy ağıllar bölgesi’nde elektrik enerjisi yapılacak.

Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09:00 - 17:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Açıklamada, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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