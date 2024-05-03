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Bu bölgelere su verilemeyecek...

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Su Temin Projesi kapsamında Yeniceköy bölgesinde meydana gelen arıza nedeniyle 6-9 Mayıs tarihleri arasında onarım çalışması yapılacağını duyurdu.
Bu bölgelere su verilemeyecek...

Bakanlık, çalışmalar sırasında Yeniceköy ile Dipkarpaz arasındaki yerleşim birimlerine su sağlanamayacağını bildirdi. Su kesintisinden etkilenecek belediyeler Bakanlıktan yapılan açıklamada, su kesintisinden etkilenecek belediyeler şöyle sıralandı: “Gazimağusa Belediyesi, İskele Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, Erenköy-Karpaz Belediyesi ve Mesarya Belediyesi (kısmi olarak).” “Bölgelere yerel içme suyu kaynaklarından su sağlanacak” Bu bölgelere yerel içme suyu kaynaklarından su sağlanacağı kaydedilen açıklamada, bu süreçte bölge halkının, suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmasının önemli olduğu vurgulandı. Açıklamada, süreç boyunca halka gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

 

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