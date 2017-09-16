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Bu buluşmaya yürek dayanmaz

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Bu buluşmaya yürek dayanmaz
Kıbrıs'taki mülteci kampında duygusal buluşma

Suriyeli inşaat işçisi Ammar Hammasho’nun ölümden kurtarılan ailesiyle kamptaki buluşması herkesi duygulandırdı...

Kıbrıs’ın güney açıklarında hafta başında kurtarılan 305 Suriyeli mülteci, otobüslerle Lefkoşa yakınlarındaki Kokkinotrimithia Mülteci Kampı’na götürülürken, İdlibli inşaat işçisi Ammar Hammasho’nun ölümden kurtarılan ailesiyle kamptaki buluşması herkesi duygulandırdı.

Karısı ve 3 çocuğunu sevinç gözyaşlarıyla karşılayan baba Hammasho’nun küçük oğluyla, tellerin arasından öpüşmesi, sarılmaya çalışması yaşanan dramı bir kez daha ortaya koydu.

Hammasho’nun küçük oğlunun tel örgüler arasından geçirdiği minik eliyle, babasına dokunmaya çalışması ise yürekleri burktu.

Durmadan çocuğunun ellerini öpen Hammasho, “Kıbrıs’a 1 yıl önce geldim. Bir çocuğumu savaşta kaybetmiştim..."

Ailemi hep yanıma almak istiyordum. Yola çıktıklarını biliyordum ama ne zaman varacaklarını kestiremiyordum. Onlara kavuştuğum için çok mutluyum” dedi. 

Mersin’den yola çıkan ve iki gemiyle Avrupa’ya giden 305 Suriyeli mülteci, Kıbrıs açıklarında kurtarılmıştı.

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