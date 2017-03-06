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"Bu büyük iddia. Yanlış ve düzeltilmesi gerekiyor."

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"Bu büyük iddia. Yanlış ve düzeltilmesi gerekiyor."
FBI Başkanı James Comey'in, Adalet Bakanlığına çağrıda bulunarak Başkan Donald Trump’ın eski Başkan Barack Obama’nın kendisinin telefon görüşmelerini dinlediği yönündeki iddialarını kamu önünde reddetmesini istediği bildirildi.

ABD basını, Comey’in Trump’ın iddiaları hakkında Adalet Bakanlığına yaptığı çağrıyı ismini açıklamadığı üst düzey bir Amerikalı yetkiliye dayandırarak verdi.

Üst düzey yetkilinin, “Comey, bu büyük iddia. Yanlış ve düzeltilmesi gerekiyor." dediği kaydedildi.

FBI ve Adalet Bakanlığı konuya ilişkin olarak henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Başkan Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Obama'yı hedef alarak, "Berbat. Obama'nın (başkanlık) zaferimizin hemen öncesinde Trump Tower'ı dinlettiğini öğrendim.

Hiçbir şey bulunmadı. Başkan Obama, çok kutsal olan seçim sürecinde benim telefonlarımı dinletecek kadar nasıl alçaldı? Bu Nixon/Watergate’dir. Kötü (ya da hasta) adam" açıklamasında bulunmuştu.

Trump’ın açıklamasına karşılık ise Obama, Sözcüsü Kevin Lewis üzerinden yaptığı açıklamada, “Başkan Obama ya da Beyaz Saray'dan herhangi bir yetkili hiçbir ABD vatandaşının dinlenmesi için bir emir vermedi. Bunun dışındaki görüşler yanlıştır." ifadesini kullanmıştı.

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